Почти 460 жителей Подмосковья переселили из аварийного жилья с начала года

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Почти 460 человек переселены из аварийного жилья в 2020 году в Московской области, сообщила во вторник пресс-служба регионального Министерства строительного комплекса.

"С начала года в рамках госпрограмм переселено 457 граждан из 195 аварийных помещений общей площадью 7,5 тыс. ква. м. Всего до конца 2020 года планируется переселить более 2,7 тыс. граждан из 1105 аварийных помещений общей площадью свыше 46,3 тыс. кв. м", - приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса Московской области Владимира Локтева.

Лидерами по количеству расселенного жилищного фонда стали городские округа Клин, Кашира, Серебряные пруды, Пушкино и Шатура.

Расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется по нацпроекту "Жилье и городская среда".