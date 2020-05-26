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Кабмин планирует ускорить стройки в стране на год за счет изменений в законодательстве

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, по некоторым проектам сроки сократятся в два с лишним раза

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Правительство России планирует сократить инвестиционно-строительный цикл в стране минимум на год за счет изменений в законодательстве, сообщил во вторник вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании в правительстве.

"В результате подготовленных мер могу сказать, что в целом инвестиционно-строительный цикл сократится минимум на один год, то есть минимум на один год мы от идеи до сдачи будем строить быстрее", - сказал Хуснуллин.

По его словам, по некоторым проектам, которые также утверждены в нацплане, сроки сократятся в два с лишним раза. Вице-премьер добавил, что в национальный план восстановления экономики предлагается включить более 200 мероприятий, связанных с развитием строительной отрасли. Для этого необходимо будет принять около 50 поправок в федеральные законы и 50 подзаконных актов.

"Подготовили огромный блок работы по снижению регуляторных мер, в первую очередь, по работе с градостроительной документацией, по проведению конкурсов, закупочных процедур, по снижению требований по техническим нормативам и регламентам. Мы уже подготовили целый ряд поправок в нормативные акты для того, чтобы упростить и ускорить сроки строительства", - отметил Хуснуллин.

Так, перед правительством стоит задача снять максимальное количество барьеров, чтобы можно было быстрее строить, а также, чтобы средства эффективнее попадали на стройку и быстрее возвращались в виде налогов, отметил он.

Хуснуллин добавил, что льготная ипотека на новостройки под 6,5% дала колоссальный эффект. "Уже порядка 40 млрд рублей пришло в стройку", - пояснил вице-премьер. Ранее он сообщал, что с начала действия программы российские банки получили 84,5 тыс. заявок на льготную ипотеку и одобрили более 58 тыс. из них. По всей России выдано 14,3 тыс. ипотечных кредитов на 36,5 млрд рублей.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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