Минстрой сообщил о снижении объемов строительства жилья в России

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Объемы жилищного строительства в России ежегодно снижаются на 5%. Об этом во вторник сообщил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на конференции РБК "Инфраструктурные проекты: курс на развитие городов".

"Мы видим снижение объемов жилищного строительства по вводу год к году практически на 5% и снижение объемов выхода новых площадок в оборот", - сказал замминистра, подводя итоги первых четырех месяцев 2020 года.

По его словам, строительство - очень инерционная отрасль, первые итоги пандемии можно будет оценить в июле-августе. "В апреле в некоторых регионах покупательная способность снизилась больше чем на 70%, стройки стояли. Мы это начнем ощущать в июле-августе", - сказал замминистра. При этом главным итогом работы стройкомплекса России Стасишин назвал госпрограмму программу льготной ипотеки под 6,5% годовых, которую правительство утвердило 23 апреля 2020 года. "Это серьезная победа", - отметил он.

Согласно уточненным данным Росстата, опубликованным в конце января 2020 года, объем ввода жилья в России в 2019 году составил 82 млн кв. м. Эти данные включают в себя жилые дома, построенные населением на участках, предназначенных для ведения садоводства, которые до августа 2019 года в статистике не учитывались. В 2018 году ввод жилья составил 75,7 млн кв. м.