Минстрой планирует упростить работу застройщиков с эскроу

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Работа застройщиков со счетами эскроу в рамках проектного финансирования будет упрощена. Об этом во вторник сообщил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на конференции РБК "Инфраструктурные проекты: курс на развитие городов".

"В весеннюю сессию будет принята нормативка, в том числе для упрощения работы застройщиков по эскроу счета. Вместе с коллегами в Государственной Думе мы плотно работаем над поправками. Они будут упрощать технологии, технику стройки с использованием проектного финансирования", - сказал Стасишин.

Замминистра добавил, что программа субсидирования кредитов застройщиков по ключевой ставке заработает со следующей недели. Ранее Стасишин сообщал, что взамен министерство ожидает, что застройщики не будут корректировать сроки по проектным декларациям, сохранят штатную численность сотрудников и обеспечат плановый ввод в 2020-2021 годах.

Правительство РФ выделило из Резервного фонда 12 млрд рублей для ДОМ.РФ, эти деньги будут направлены на субсидирование ставок по кредитам для застройщиков. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что средства пойдут на компенсации банкам, которые снизили ставки по проектному финансированию для застройщиков. Выделением компенсаций будет заниматься ДОМ.РФ.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.