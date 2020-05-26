В Краснодарском крае за пять лет ввели в эксплуатацию 199 долгостроев

КРАСНОДАР, 26 мая. /ТАСС/. Около 100 тыс. обманутых дольщиков получили жилье в Краснодарском крае за последние 5 лет. В 2020 году власти планируют достроить еще 119 проблемных домов, сообщили журналистам в пресс-службе краевой администрации во вторник.

"С 2015 года в Краснодарском крае введено в эксплуатацию 199 проблемных объектов общей площадью 3,86 млн кв. м, или 38 500 квартир. Порядка 100 тыс. дольщиков проблемных домов получили свое жилье", - говорится в сообщении.

Уточняется, что власти региона в 2020 году планируют достроить более 100 долгостроев, из которых на данный момент уже введены в эксплуатацию более 20.

"Все планы остаются в силе - в этом году достроим 119 домов, уже введено 24. Необходимо контролировать строительство каждого объекта. Несмотря на сложности во время пандемии, нельзя допустить появления новых долгостроев", - приводит пресс-служба слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

В пресс-службе добавили, что также из федерального бюджета выделено дополнительное финансирование на восстановление прав граждан - участников долевого строительства. Основным условием предоставления средств на завершение долгостроев края является ввод проблемного объекта до 1 квартала 2021 года.

Краснодарский край несколько лет входил в число регионов-лидеров по количеству проблемных объектов долевого строительства. Сейчас в регионе принят закон о предоставлении компенсационных участков земли инвесторам, готовым взяться за достройку, создана госкомпания, которая в итоге будет надежным застройщиком.