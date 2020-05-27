Цены на новостройки в мае выросли в 62 городах России

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Стоимость 1 кв. м на рынке новостроек России в среднем увеличилась на 2,3% за май 2020 года, при этом рост зафиксирован в 62 городах. Об этом в среду ТАСС сообщили аналитики федерального портала "Мир квартир".

"В мае среднероссийский квадратный метр подорожал на 2,3%, до 62,4 тыс. рублей. Из 70 городов страны с населением более 300 тысяч человек всего в восьми городах "квадрат" строящегося жилья стал доступнее", - говорится в материалах.

Согласно исследованию, наиболее динамично стоимость одного квадратного метра в мае 2020 года увеличивалась во Владивостоке - рост 4,1%, до 103,6 тыс. рублей. В тройку лидеров по динамике роста также вошли Москва (4%, 229,7 тыс. рублей за кв. м) и Сочи (4%, 137,0 тыс.). В Санкт-Петербурге стоимость 1 кв. м увеличилась на 3,2%, до 135,0 тыс. рублей. Еще в 38 городах отмечен прирост от 3 до 3,9%.

В материалах добавляется, что среднестатистическая российская квартира подорожала за май на 1,9%, до 3,5 млн рублей. При этом средняя стоимость квартиры в московской новостройке составила 13,6 млн рублей. Это в семь раз дороже, чем в Саратове и Нижнем Тагиле, в пять - чем в Рязани и Барнауле и втрое больше, чем в Тюмени и Нижнем Новгороде.

Застройщики оказались в сложном положении: с одной стороны, высокие издержки не позволяют снизить цены, с другой - опасно их повышать при падении покупательской способности из-за ситуации с коронавирусом, рассказал ТАСС генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. "Если в ближайшее время страна начнет выходить из режима самоизоляции, падения стоимости новостроек не стоит ждать однозначно. Девелоперам отступать некуда. Они, скорее, отложат реализацию новых проектов и займутся продажей уже построенного, удерживая цены приблизительно на одном уровне", - прогнозирует эксперт.

Ранее аналитики портала сообщали ТАСС, что за апрель 2020 года стоимость квадратного метра в России увеличилась в среднем на 1,2 процентных пункта до 60,6 тыс. рублей.