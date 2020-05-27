ДОМ.РФ предложил назначить экс-главу Москомстройинвеста гендиректором Фонда дольщиков

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Наблюдательный совет ДОМ.РФ предложил правительству прекратить полномочия Олега Говоруна в должности гендиректора Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства и рассмотреть на этот пост кандидатуру бывшего главы Москомстройинвеста Константина Тимофеева, говорится в сообщении компании на портале раскрытия корпоративной информации.

"Предложить правительству Российской Федерации досрочно прекратить полномочия генерального директора публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" Говоруна Олега Марковича и рассмотреть кандидатуру Тимофеева Константина Петровича на должность генерального директора публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", - говорится в сообщении.

Константин Тимофеев с 2011 по 2018 год занимал должность председателя комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест). После его ухода с этой должности сообщалось, что ему предложили перспективную работу с повышением в авиационной отрасли, в которой он имеет профильное образование инженера-летчика.

Ранее источник сообщал ТАСС, что гендиректор Фонда дольщиков Олег Говорун решил по собственному желанию покинуть занимаемую должность. Он был назначен главой организации в августе 2019 года. На посту гендиректора фонда он сменил Александра Плутника, который занимал эту должность с момента ее создания в 2017 году.

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства создан осенью 2017 года во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина. Работа фонда направлена на повышение гарантии защиты прав людей, деньги которых застройщики привлекают для строительства многоквартирных домов. В конце марта вице-премьер Марат Хуснуллин стал председателем наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Также в набсовет фонда входит генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.