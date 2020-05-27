МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Программой сельской ипотеки воспользовались 3,8 тыс. человек в 61 регионе России, получив кредиты на 7,7 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза России.

"Льготной ипотекой уже воспользовались 3,8 тыс. человек в 61 регионе, кредитов выдано на 7,7 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

При этом совокупный объем полученных банками заявок превышает 140 млрд рублей. Наибольшая активность наблюдается в Ленинградской области, Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Новосибирской области, а также Удмуртской Республике. Программа действует с начала 2020 года.

В связи с этим Минсельхозом принято решение увеличить количество уполномоченных банков для участия в программе льготной сельской ипотеки. Прием документов от финансовых учреждений планируется провести до 3 июня 2020 года. "Сельская ипотека является одним из наиболее востребованных механизмов в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Увеличение количества банков-участников программы позволит расширить ее охват, а также повысить доступность этого инструмента для населения", - считают в Минсельхозе.

В настоящий момент в перечень уполномоченных банков входят Россельхозбанк, Сбербанк, банк "Центр-Инвест", банк "Левобережный", "Ак Барс", Дальневосточный банк. Уровень финансирования программы позволяет, по оценкам министерства, улучшить жилищные условия 11,2 тыс. семей. Кроме того, с учетом высокой популярности и востребованности данного механизма, Минсельхоз прорабатывает вопрос увеличения суммы финансирования для его дальнейшего развития.