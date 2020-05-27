Минстрой открыл прием заявок на конкурс проектов комфортной городской среды

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Минстрой России начал прием заявок на четвертый Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, в котором могут участвовать малые города с населением до 100 тыс. человек, а также исторические поселения, говорится в сообщении пресс-службы министерства во вторник.

"С каждым конкурсом конкуренция среди муниципальных образований возрастает, а качество заявок улучшается - усиливается работа с жителями и организациями, активнее вовлекается бизнес и инвесторы, а сами проекты становятся более проработанными. За три года уже отобрано 240 проектов-победителей, которые реализуются на территории 69 регионов", - приводятся в сообщении слова главы Минстроя Владимира Якушева.

Обычно на конкурс поступает более 300 заявок, а комиссия определяет 80 проектов-победителей, на софинансирование которых выделяются средства из федерального бюджета.

"Подготовка проектов в этом году ведется в непростых условиях, учитывая распространение новой коронавирусной инфекции. При этом участие населения в проектах благоустройства является одним из ключевых критериев оценки конкурсной заявки. Поэтому муниципалитеты начали активно осваивать новые онлайн-форматы работы с жителями и организациями, которые показали себя весьма успешно", - цитирует пресс-служба замминистра Максима Егорова.

В 2020 году количество победителей в каждой категории будет пропорционально поданным заявкам. При этом среди исторических поселений теперь ежегодно определяется не менее 10 призеров. Кроме того, в конкурсе не могут принять участие те муниципалитеты, в которых есть нереализованные объекты-победители прошлых лет или незавершенные объекты по программе формирования комфортной городской среды.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях организован по поручению президента РФ Владимира Путина и впервые состоялся в 2018 году. За три года эксперты отобрали 240 проектов-победителей из 69 регионов страны. Все финалисты получили гранты на благоустройство парков, скверов, площадей или улиц на сумму от 30 млн до 100 млн рублей. В 2020 году было решено увеличить призовой фонд вдвое - до 10 млрд рублей. Конкурс входит в национальный проект "Жилье и городская среда".