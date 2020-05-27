Кабмин подготовил около 200 предложений по поддержке стройотрасли

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Правительство РФ подготовило около 200 предложений, которые помогут снизить негативное влияние пандемии коронавируса на строительную отрасль, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы провели большую работу по разработке комплекса мер по поддержке строительной отрасли и включению ее в нацплан по поддержке экономики. Мы подготовили порядка 200 предложений, которые помогут минимизировать негативное влияние на отрасль. Большое внимание уделили строительству жилья. Задачи достижения показателей нацпроектов никто не снимал, поэтому вам необходимо настраивать работу региональными застройщиками" - передает пресс-служба слова Хуснуллина.

Он также отметил, что Фонд защиты прав дольщиков должен составить дорожные карты по каждому долгострою и оперативно выносить их на заседания наблюдательного совета фонда. Кроме того, региональные власти должны представить планы по строительству новых домов для расселения граждан из аварийного фонда, в правительстве готовы ускорить выделение финансирования на эти цели.

По словам Хуснуллина, не во всех субъектах России региональные штабы по развитию строительной отрасли работают в должном режиме. "Прошу Минстрой оказать коллегам содействие в наладке механизмов работы", - добавил он.