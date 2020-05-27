ЦИАН отметил восстановление спроса на аренду торговых и офисных помещений в России

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Спрос на аренду торговых и офисных помещений в России начал восстанавливаться после снятия ограничительных мер в мае 2020 года. Такие данные содержатся в исследовании ЦИАН.

"В целом по России за первые три недели мая интерес к аренде офисов был на 21% выше, чем в аналогичные дни в апреле. Активность участников рынка торговых помещений в России также растет - число просмотров объявлений по итогам мая - плюс 15% к показателям апреля", - говорится в исследовании.

В нем также отмечается, что рынок коммерческой недвижимости пострадал от пандемии и связанных с ней ограничительных мер сильнее других сегментов, в результате в апреле процесс подбора новых торговых и офисных помещений для большинства арендаторов практически остановился. Постепенное снятие ограничений в мае привело к ожидаемому оживлению рынка. По данным аналитиков, пока число сделок остается небольшим, однако "многие арендаторы начали изучать рынок, чтобы перезапустить свои бизнес-процессы в условиях новой реальности".

Рынок коммерческой недвижимости переживает самый сложный период в своей истории, считает директор по аналитике бизнес-юнита ЦИАН.Коммерческая Александр Павленко. "Помимо объективных сложностей (падение выручки, нарушение логистических цепочек, просрочки арендных платежей) на рынок давит неопределенность, связанная с отсутствием понятного всем плана по графику снятия ограничительных мер. Тем не менее, рост числа просмотров объявлений можно считать позитивным сигналом для рынка", - приводятся в исследовании слова эксперта.

Снятие ограничений

В среду в ходе онлайн-заседания Мосгордумы руководитель управления Роспотребнадзора по столице Елена Андреева сообщила, что власти Москвы готовы к снятию ограничительных мер, действующих в городе из-за распространения коронавируса. По ее словам, столица готова к первому и даже ко второму этапам.

Ранее Роспотребнадзор определил критерии трех этапов снятия ограничительных мер, введенных в стране из-за коронавируса. Решение будет оставаться за главой каждого отдельного региона России. На первом этапе смогут возобновить работу небольшие непродовольственные магазины и предприятия сферы услуг. На следующем этапе смогут открыться магазины площадью до 800 кв. м, а также "иные форматы торговли, включая уличные". На последнем этапе смогут открыться все магазины и предприятия сферы услуг, ограничений по площади и количеству посетителей больше не будет.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге написал, что столичные власти приняли три пакета мер поддержки бизнеса на 85 млрд рублей. Он указывал, что торговля, рестораны, сфера услуг, гостиницы и другие отрасли получили налоговые льготы, рассрочки по уплате аренды и других обязательных платежей. К середине мая разными формами поддержки уже воспользовались 34,8 тыс. организаций, в которых работают свыше 750 тыс. человек.