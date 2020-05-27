Количество счетов эскроу в апреле увеличилось на 10,4 тыс.

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Количество счетов эскроу в рамках проектного финансирования строительства жилья, несмотря на пандемию коронавируса, в апреле продолжило расти, увеличившись на 10,4 тыс., до более 88 тыс. штук. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

"За апрель количество счетов эскроу увеличилось на 10,4 тыс., или на 14%, и составило более 88 тыс. счетов. Размер средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, вырос до 317,9 млрд рублей, показав рост на 17%", - отмечается в сообщении.

На 1 мая банки заключили более 1,1 тыс. кредитных договоров с застройщиками, а сумма кредитных линий превысила 1,33 трлн рублей. Средняя процентная ставка по кредитам застройщикам находится в диапазоне от 3,9 до 5,6%, следует из данных регулятора.

"Показатели проектного финансирования в долевом жилищном строительстве в апреле продолжали расти, свидетельствуют результаты обследования банков, открывающих расчетные счета застройщиков и счета эскроу. Вместе с тем темпы роста несколько снизились по сравнению с предыдущими месяцами из-за ограничительных мер по борьбе с эпидемией коронавируса, в том числе в связи с приостановкой работы строительных площадок", - добавили в ЦБ.

Перевод на проектное финансирование

Перевод жилищного строительства на проектное финансирование начался 1 июля. С этого момента российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.