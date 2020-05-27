Дольщикам долгостроя в микрорайоне Новые Черемушки в Москве начнут выдавать ключи с 1 июня

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Выдача ключей для дольщиков долгостроя компании "СУ-155" в микрорайоне Новые Черемушки в Москве начнется с 1 июня, сообщил во вторник гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко на своей странице в Instagram.

Дом в микрорайоне Новые Черемушки, строительство которого началось в 2002 году, является одним из последних незавершенных долгостроев "СУ-155" в России.

"1 июня начнется выдача ключей в ЖК "Новые Черемушки" (Москва). Сейчас открыта предварительная запись, уже зарегистрировалось 153 человека", - написал Мутко.

Он напомнил, что еще в начале марта встречался с собственниками квартир в самом жилом комплексе, тогда объект был готов к вводу и в середине мая получил необходимое разрешение. "Дома в Новых Черемушках начали строить почти 18 лет назад, еще в 2002 году, прошлый застройщик оставил строительство с большим количеством нарушений", - отметил гендиректор ДОМ.РФ.

"СУ-155" был одним из крупнейших российских строительных холдингов, в 2015 году он объявил о неспособности завершить проекты "из-за сложной экономической ситуации". К решению проблемы подключилось правительство РФ, завершением большинства объектов занимается структура госбанка "Российский капитал" (с 2018 года - "Банк ДОМ.РФ") - компания "РК-строй".

Общий долг "СУ-155" перед кредитными организациями превышает 17 млрд рублей, иски о банкротстве холдинга подали Сбербанк, банк "Открытие" и Росбанк. Компания несла обязательства перед 27 тыс. пайщиков в 14 регионах России. На сегодня достроено 124 дома, 26 тыс. семей-дольщиков "СУ-155" получили квартиры.