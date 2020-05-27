Власти Подмосковья возобновят выдачу ключей обманутым дольщикам с 15 июня

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Власти Московской области планируют возобновить выдачу ключей обманутым дольщикам с 15 июня, об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства жилищной политики Подмосковья.

"С 15 июня планируется возобновить выдачу ключей. Планируем к вручению в июне 1 тыс. 081 ключей в шести многоквартирных домах", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что деятельность по выдаче ключей участникам долевого строительства была приостановлена в регионе с 13 апреля из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

В министерстве также пояснили, что всего в текущем году в Московской области планируют вручить порядка 15,5 тыс. ключей дольщикам. К настоящему времени в регионе уже восстановлены права 6 767 дольщиков, что составляет, более 40% от годового плана.