Первоначальный взнос по дальневосточной ипотеке предложили снизить на 5%

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая. /ТАСС/. Минвостокразвития РФ предложило снизить размер первоначального взноса по дальневосточной ипотеке с 20 до 15 процентов. Изменение правил предоставления льготного кредита предусмотрено проектом постановления правительства РФ, которое проходит межведомственное согласование, сообщается на сайте Минвостокразвития России.

"Снижение до 15% первоначального взноса - это ощутимая и востребованная поддержка участников программы, которая делает приобретение своего жилья молодыми семьями и участниками программы "Дальневосточная ипотека" еще доступнее", - приводятся в сообщении слова министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова.

В соответствии с правилами предоставления "Дальневосточной ипотеки", заемщики могут также снизить первоначальный взнос за счет использования средств материнского капитала, который также может быть направлен на погашение кредита.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока в сентябре 2019 года заявил президент РФ Владимир Путин. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил главам дальневосточных регионов координировать работу по льготной ипотеке, в том числе следить за ценами на жилье.

Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить ипотечный заем в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Банки принимают заявки во всех 11 субъектах ДФО. По последним данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, по программе "Дальневосточная ипотека" заключено 7,6 тыс. договоров. Общая сумма кредитных договоров составляет 26,6 млрд рублей. Прием заявок от жителей региона продолжается, их число уже превысило 28 тыс.