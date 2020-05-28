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ТПП просит включить застройщиков жилья в категорию МСП для господдержки

Также в торгово-промышленной палате попросили включить строительную отрасль в перечень наиболее пострадавших от последствий пандемии

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России просит включить застройщиков недвижимости в категорию малого и среднего предпринимательства (МСП), чтобы открыть им возможность для получения господдержки. Об этом говорится в пакете предложений палаты для включения в общенациональный план восстановления экономики после пандемии коронавируса.

Письмо с пакетом инициатив направил глава ТПП Сергей Катырин вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину.

"Разработать отдельные критерии включения застройщиков в категорию МСП", - отмечается в документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Катырин пояснил, что "жилищное строительство отличается существенной степенью капиталоемкости проектов, даже относительно малый застройщик реализует проекты суммарной стоимостью в несколько миллиардов рублей". "Однако по всем иным признакам такие компании скорее обладают признаками МСП, но, по законодательству, не причисляются к соответствующей категории. В связи с этим компании не имеют возможности получать меры поддержки для МСП", - отметил он письме.

Кроме того, ТПП просит включить строительную отрасль в перечень отраслей, в наибольшей степени пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции. "Строительство составляет 6% ВВП России, или 6,5 трлн рублей в год, в которых заработная плата работников составляет 400 млрд рублей в год. Численность занятых в строительстве составляет примерно 6,5 млн человек, или 9% от общей численности занятых в экономике. Поддержка деятельности таких организаций весьма важна в период ожидаемого экономического спада в целях предотвращения роста безработицы на региональных рынках труда", - говорится в обосновании к данному предложению.

Среди других инициатив ТПП - ввести механизм льготного кредитования по ставке не выше 5,5% для подрядных организаций, участвующих в реализации государственных проектов в сфере строительства, включая выполнение работ по проектированию и инженерным изысканиям. Также палата просит загрузить до 70% мощности высокотехнологичных и модернизируемых предприятий стройиндустрии госзаказами на ближайшие 3 года.

Теги
РоссияКатырин, Сергей НиколаевичХуснуллин, Марат Шакирзянович
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