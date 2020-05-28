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ТПП просит ввести каникулы по налогу на прибыль для строительных компаний до конца года

Также ТПП просит освободить застройщиков до 2021 года от арендной платы по договорам аренды земельных участков государственной или муниципальной собственности, предоставленных для целей жилищного строительства

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила ввести каникулы по налогу на прибыль для строительных компаний и освободить застройщиков от арендной платы за землю госсобственности до конца года. Об этом говорится в пакете предложений палаты для включения в общенациональный план восстановления экономики после пандемии коронавируса.

Письмо с пакетом инициатив глава ТПП Сергей Катырин направил вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

"Предоставить строительным компаниям (подрядным организациям, застройщикам и техническим заказчикам) налоговые каникулы по налогу на прибыль. Введение временной меры на период до 31.12.2020 г. с возможностью пролонгации в случае отсутствия экономических предпосылок для отмены мероприятия", - отмечается в пакете. Уточняется, что "в кризисный период для экономики эта мера позволит снизить издержки бизнеса".

Также ТПП просит освободить застройщиков до 1 января 2021 года от арендной платы по договорам аренды земельных участков государственной или муниципальной собственности, предоставленных для целей жилищного строительства.

Еще одна инициатива - поддержать снижение общей ставки страховых взносов предприятиям строительной отрасли (списочной численностью более 250 человек) с 30 до 15% с зарплат выше МРОТ с 1 апреля текущего года.

Теги
РоссияКатырин, Сергей НиколаевичХуснуллин, Марат Шакирзянович
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