ТПП просит ввести каникулы по налогу на прибыль для строительных компаний до конца года

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила ввести каникулы по налогу на прибыль для строительных компаний и освободить застройщиков от арендной платы за землю госсобственности до конца года. Об этом говорится в пакете предложений палаты для включения в общенациональный план восстановления экономики после пандемии коронавируса.

Письмо с пакетом инициатив глава ТПП Сергей Катырин направил вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

"Предоставить строительным компаниям (подрядным организациям, застройщикам и техническим заказчикам) налоговые каникулы по налогу на прибыль. Введение временной меры на период до 31.12.2020 г. с возможностью пролонгации в случае отсутствия экономических предпосылок для отмены мероприятия", - отмечается в пакете. Уточняется, что "в кризисный период для экономики эта мера позволит снизить издержки бизнеса".

Также ТПП просит освободить застройщиков до 1 января 2021 года от арендной платы по договорам аренды земельных участков государственной или муниципальной собственности, предоставленных для целей жилищного строительства.

Еще одна инициатива - поддержать снижение общей ставки страховых взносов предприятиям строительной отрасли (списочной численностью более 250 человек) с 30 до 15% с зарплат выше МРОТ с 1 апреля текущего года.