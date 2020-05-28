ТПП просит Хуснуллина разбивать первоначальный платеж по ипотеке на два года

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России предлагает разбивать первоначальный платеж по ипотечному кредиту на три платежа в течение двух лет или снизить размер взноса. Об этом говорится в пакете предложений палаты для включения в общенациональный план восстановления экономики после пандемии коронавируса.

Письмо с пакетом инициатив направил глава ТПП Сергей Катырин вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину.

"Снизить размер первоначального взноса при заключении заемщиком договора ипотечного кредитования на приобретение жилой недвижимости либо разбить его на три платежа в течение двух лет", - говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

По мнению Катырина, данная мера будет способствовать восстановлению спроса на жилую недвижимость и поддержит строительную отрасль в период экономического кризиса.

Ранее по поручению президента РФ Владимира Путина была запущена программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5%, она будет действовать до 1 ноября. Льготная ставка сохраняется на весь срок кредита. Программа распространяется на жилищные кредиты до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн рублей в других регионах страны. Минимальный первоначальный взнос составляет 20%, кредит оформляется на срок до 20 лет. Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", к концу 2024 года средняя ставка по ипотеке должна достичь 7,9% годовых, число ежегодно выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке должно составить 1,13 млн.