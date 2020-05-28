Глава Минстроя: поддержка стройотрасли позволит достроить квартиры для миллионов россиян

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Меры государственной поддержки строительной отрасли в условиях экономического спада и распространения коронавируса позволят достроить квартиры для миллионов человек, сообщил в четверг министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев в интервью порталу стопкоронавирус.рф.

"Мы рассчитываем, что такие меры поддержки строительной отрасли позволят привлечь в ближайшие шесть месяцев 300-350 млрд рублей. Эти деньги будут направлены на строительство жилья, а значит, помогут достроить квартиры для миллионов россиян", - сказал министр.

Он сообщил, что, как и предполагалось, при продлении самоизоляции спрос на жилую недвижимость существенно снизился. "При этом интерес к покупке жилья снизился в разных регионах неравномерно. Например, в Москве объем продаж во второй половине апреля уменьшился в два раза - с 45-50 тыс. кв. м в неделю до 20-25 тысяч", - отметил Якушев.

При этом в Новосибирской области, по словам министра, продажи снизились всего на 10% - на тысячу квадратных метров в неделю. Он отметил, что даже в майские праздники всего за три рабочих дня в Новосибирске было продано 5 тыс. кв. м жилья.

"Оптимисты полагают, что хорошие показатели связаны с достаточно мягкими карантинными мерами - мол, сибиряки не так остро, как, скажем, москвичи, чувствуют угрозу от пандемии", - добавил глава Минстроя.

Якушев подчеркнул, что на снижение продаж в ряде регионов значительно повлиял тот фактор, что не все участники рынка быстро перешли в онлайн.

Поддержка отрасли

Ранее правительство РФ приняло целый ряд мер поддержки строительной отрасли в условиях сокращения спроса из-за распространения коронавируса. Так, в конце апреля кабмин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых, которую можно будет оформить до 1 ноября этого года при покупке квартиры в новостройке. Сумма кредита для жилых помещений в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях не должна превышать 8 млн рублей, в остальных регионах - 3 млн рублей.

Кроме того, президент России Владимир Путин поручил субсидировать процентную ставку для девелоперов, если они сохранят занятость сотрудников и возьмут на себя обязательства избежать появления новых долгостроев. Правительство России выделило на эти цели 12 млрд рублей. Кабмин также выделил дополнительно 30 млрд рублей Фонду защиты прав граждан - участков долевого строительства, которые пойдут на решение проблем не менее 10 тыс. дольщиков. Вместе с этим Путин заявлял, что ДОМ.РФ получит 50 млрд рублей на прямой выкуп не проданных квартир в новостройках.

Правительство также ввело ряд послаблений для застройщиков. В частности, до 1 января 2021 года запрещено включать в реестр проблемных объектов жилые дома, срок строительства которых нарушен более чем на шесть месяцев. Кроме того, до 1 января не будут начисляться неустойка (пени) за неисполнение обязательств по договорам долевого участия, а также проценты, подлежащие уплате участнику долевого строительства.