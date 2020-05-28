Спрос на ипотеку в мае на рынке новостроек РФ превысил уровень до пандемии

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Спрос на ипотеку на первичном рынке России в мае 2020 года превысил достигнутый до пандемии уровень, при этом 80% заявок заемщиков пришлись на льготную ипотеку. Об этом сообщил в четверг руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг на видеоконференции ОНФ "Доступность и качество жилья после пандемии".

"Мы видим по нашему банку, что в мае количество заявок на новостройки превысило докризисный уровень. То есть если в январе-марте этого года ежемесячно в банке обрабатывали примерно 3-4 тыс. заявок на жилье в новостройках с ипотекой, то в мае их число выросло до 6 тыс.", - сказал он.

Эксперт добавил, что до 80% заявок поступают по программе льготной ипотеки под 6,5% годовых. "Это эффективная антикризисная мера. Поддержка ипотеки дает возможность тем, кто планировал покупку, не откладывать сделки", - подчеркнул Гольдберг.

Правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых 23 апреля 2020 года. Такой заем годовых можно оформить до 1 ноября этого года при покупке квартиры в новостройке. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки - до 20 лет.