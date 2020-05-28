Девелопер ПИК предложил продлить смягченные требования для онлайн-сделок с ипотекой

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Смягченные требования для банков по идентификации клиентов для ипотечных онлайн-сделок, а также разрешение открывать счета новым клиентам дистанционно следовало бы продлить после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, считает вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям девелоперской группы компаний "ПИК" Дмитрий Тимофеев.

"В течение двух месяцев были введены ограничительные меры, которые создали определенные проблемы для темпов продаж. Они упали у всех, это не секрет. Здесь очень своевременным было решение Центрального банка в апреле снять ряд ограничений, установленных законодательством, на дистанционную работу с клиентами для банков в части открытия счетов эскроу, в части получения ипотечных кредитов и так далее", - сказал Тимофеев в четверг на онлайн-конференции Центра стратегических разработок (ЦСР).

Он отметил, что срок действия таких мер истечет 1 июля. "Мы всячески выступаем за то, чтобы этот позитивный опыт, который складывается в онлайн-продажах, был пролонгирован. И желательно навсегда", - подчеркнул Тимофеев.

По его словам, учитывая общие тренды по цифровизации экономики и переходу госуслуг и бизнеса в онлайн-сферу, такие инструменты действительно смогут поддержать спрос и продажи как сейчас, так и в будущем.

Ранее Центробанк временно смягчил требования для банков по идентификации клиентов для проведения сделок по ипотеке удаленно. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, это делается для того, чтобы не тормозить осуществление сделок. Кроме того, Банк России разрешил банкам до 1 июля открывать счета новым клиентам дистанционно. При этом данная мера распространяется на счета, открытые с целью проведения социально значимых платежей.

Девелопер ПИК стал первой компанией, которая совместно с ВТБ провела первую сделку по ипотеке в цифровом формате в условиях режима самоизоляции. ПИК, согласно Единому реестру застройщиков, в настоящее время возводит 6,7 млн кв. м жилья, являясь крупнейшим девелопером России по объему текущего строительства. Компания входит в список системообразующих в российской экономике.