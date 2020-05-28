Эксперт: проблемы с завершением строительства могут быть у 15% новостроек к 2022 году

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. До 15% проектов на рынке жилищного строительства России могут иметь проблемы со сроком ввода и завершением строительства в 2022 году вследствие негативного экономического влияния во время пандемии. Такое мнение высказала в четверг президент фонда "Института экономики города" Надежда Косарева на видеоконференции ОНФ "Доступность и качество жилья после пандемии".

"Не разделяю оптимизма, что все будет введено вовремя и в срок, проблема обманутых дольщиков не увеличится. Лучше всего будут достраиваться дома, которые планируется ввести в этом и следующем году - туда направят новый субсидируемый спрос. А что касается 15% "незавершенки", которую планируется ввести в 2022 году, проблемы могут быть", - сказала она.

По словам Косаревой, это "красная зона", на которую надо обращать внимание и для которой, возможно, потребуются специальные меры поддержки. Она напомнила, что в апреле 2020 года было остановлено примерно 44% строек, а в крупных регионах еще больше - в некоторых половина и более половины.

Строительство жилья практически не ведется в 14 регионах России, уточнил в ходе конференции гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), эксперт площадки "Жилье и городская среда" Общероссийского народного фронта Николай Алексеенко. По его словам, к настоящему моменту в восьми регионах работает либо один застройщик, либо вообще ни одного. Среди них, например, Мурманская область, Карачаево-Черкессия, Тыва, Камчатский край. А если добавить в этот список субъекты, в которых работает от двух до пяти застройщиков (Новгородская, Томская области и др.), то число регионов увеличивается до 14. "Предлагаю подумать над разработкой отдельных экономических и финансовых стимулов для застройщиков либо действовать по направлению госзаказа либо серьезно форсировать ИЖС за счет выделения земель и финансирования инфраструктуры", - сказал он на конференции.

Эксперт добавил, что сегодня в стройке находится около 100 млн кв. м, при этом темпы появления новых проектов уже в 2019 году снизились в три-четыре раза. "В связи с пандемией, в целом ухудшением экономической ситуации, в этом году темпы появления новых проектов могут быть даже ниже", - прогнозирует Алексеенко.

О поддержке стройотрасли

В апреле по поручению президента РФ Владимира Путина Минстрой разработал меры поддержки строительной отрасли, 22 апреля был утвержден соответствующий перечень поручений. Они направлены на поддержание спроса, финансирования строительства и плановый ввод жилья в 2020-2021 годах. Так, правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках, она поддержала строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса. Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое в связи с пандемией коронавируса вводит ряд послаблений для застройщиков. Документ разрешает до 1 января 2021 года не включать в реестр проблемных объектов жилые дома, срок строительства которых нарушен более чем на шесть месяцев. Кроме того, до 1 января не будут начисляться неустойка (пени) за неисполнение обязательств по договорам долевого участия, а также проценты, подлежащие уплате участнику долевого строительства.

19 мая замминистра Никита Стасишин (тогда и. о. министра) на онлайн-конференции "Коммерсант Волга" сообщал, что Минстрой готовит очередной пакет мер поддержки строительной отрасли России и планирует представить их к 1 июня.