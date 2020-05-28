Титов предложил расширить льготную ипотеку на апартаменты

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Программа льготной ипотеки должна быть расширена на апартаменты, которые по законодательству не имеют статуса жилья, следует из доклада бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту Владимиру Путину.

"Разрешать продавать апартаменты под льготную ипотечную ставку", - предлагается в докладе.

Кроме того, в качестве мер поддержки строительной отрасли предлагается субсидировать процентную ставку по кредитам тем застройщикам, которые сохранили 90% занятости своих сотрудников, а не 100%, как установлено это сейчас. В числе предложений также - разрешить девелоперам, претендующим на субсидирование ставки, сдвигать срок ввода в эксплуатацию на временной период ограничений в строительстве. При этом программу субсидирования процентной ставки застройщиков (5,5%) предлагается расширить до 100 млрд рублей в 2020 году. В настоящий момент на эти цели правительство выделило 12 млрд рублей.

Титов вместе с этим предлагает предусмотреть льготное кредитование системообразующих строительных организаций на всю группу компаний, а не только на головное лицо, а также начать процесс возврата строительных рабочих из ближнего зарубежья с условием тестирования на коронавирус и 14-дневной самоизоляции.

По мнению бизнес-омбудсмена, поддержать отрасль также могло бы поэтапное раскрытие эскроу-счетов пропорционально доле сданного жилья в объеме застройки (сейчас средства полностью высвобождаются только после сдачи всего дома). Титов, помимо этого, считает необходимым увеличить вдвое финансирование по федеральной программе "Стимул" на возмещение затрат застройщиков по строительству объектов инженерной инфраструктуры - до 8 тыс. рублей на 1 кв. м жилой площади.

В докладе также предлагается смягчить критерий включения в системообразующие организации с 400 тыс. до 300 тыс. кв. м застройки и расширить практику реального авансирования оплаты работ до 50% по строительству в рамках госзаказа. Кроме того, бизнес-омбудсмен настаивает на прозрачных состязательных условиях участия в программе ДОМ.РФ по выкупу недвижимости. В частности, по его мнению, не должен устанавливаться критерий низкой цены в качестве основного.