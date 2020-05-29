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Сбербанк первым в России дистанционно открыл счет эскроу

Он был открыт на новостройку в Тюмени

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Сбербанк провел первую в России полностью удаленную сделку по оформлению счета эскроу как застройщиком, так и дольщиком. Как сообщила в пятницу пресс-служба банка, счет был открыт на новостройку в Тюмени.

"Этот важный цифровой сервис в разы сокращает время заключения сделки, обеспечивая при этом ее безопасность. Обе стороны - застройщик и покупатель жилья - могут подписать договор счета эскроу дистанционно. Это особенно актуально в текущей ситуации, когда в ряде регионов сохраняется режим самоизоляции", - приводятся в сообщении слова директора управления торгового финансирования Сбербанка Евгения Кравченко.

После того, как застройщик создает и подписывает договор счета эскроу, документ появляется в приложении Сбербанка. Дольщику нужно отсканировать полученный от застройщика QR-код или найти договор в приложении и подписать его в один клик.

Первым партнером банка, совершившим удаленную сделку с эскроу, стал девелопер "Брусника". В апреле 2018 года эта компания стала первым из застройщиков, приступивших к продаже недвижимости с использованием эскроу-счетов.

Всего в Сбербанке открыто 56 тыс. счетов эскроу физических лиц на сумму 210 млрд рублей.

Ранее Банк России разрешил банкам до 1 июля открывать счета новым клиентам дистанционно. При этом данная мера распространяется на счета, открытые с целью проведения социально значимых платежей. Кроме того, Центробанк временно смягчил требования для банков по идентификации клиентов для проведения сделок по ипотеке удаленно.

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