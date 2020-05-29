Спрос на жилье в Петербурге упал на 50% во время пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Власти Петербурга зафиксировали падение спроса на жилую недвижимость в городе на 50% во время пандемии. Об этом в пятницу сообщил заместитель председателя городского комитета по строительству Евгений Барановский, выступая на деловом онлайн-завтраке "Проблемы рынка жилищного строительства в условиях пандемии коронавируса и пути их решения".

"По нашим оценкам, около 50-55% спад [спроса], мы сравниваем по месяцам. Но все же хочется верить, что меры поддержки федеральные позволят выйти на какую-то константу - итогом прошлого года стала нормальная для нас ситуация, когда покупательская способность (спрос) была равна предложению. В прошлом году у нас объемы предложения и спроса были примерно в медианной точке - это очень хороший показатель по сравнению с другими субъектами", - сказал он.

По словам директора управления привлечения инвестиций Группы RBI (входит в топ-100 застройщиков РФ по объемам текущего строительства) Дмитрия Фалкина, спрос сохранился на элитное жилье. Он связывает это с двумя факторами - активностью инвесторов, которые заработали на изменении курсов валют, а потом вложили доходы в этот сегмент недвижимости, а также с уровнем предложения на рынке. "Рынок развивался таким образом, что в высоком бизнес-классе объем предложения последние годы существенно снижался. Соответственно, на текущий момент того спроса, который существует, хватает для того предложения, которое на текущий момент на рынке есть, поэтому здесь, по крайней мере, по нашему опыту, все хорошо", - отметил он, выступая в ходе онлайн-завтрака.

Барановский уточнил, что в Петербурге в этом году планируется ввести 3,4 млн кв. м жилья, а также 300 тыс. кв. м проблемных жилых домов. "Мы один из тех субъектов, которые сделали все возможное для того, чтобы стройки не останавливались. По данным, которые мы и от вас получаем, и сами проводим аналитику, объекты строительства жилого назначения, которые бы в пандемию остановились, <…> таких на территории Петербурга нет", - добавил он.

Как рассказала генеральный директор компании "Ленстройтрест" Валерия Малышева, в начале апреля у компании были незначительные проблемы с поставщиками. "Некоторые субподрядчики, не получив разъяснение о том, что они могут работать, - были случаи, когда при выезде из города, при передвижении на областные объекты подрядчиков останавливали, разворачивали, - и <...> несколько подрядчиков нам писали официальные письма о приостановке работы с просьбой перенести графики, но это было только в начале апреля. Во второй его половине, в конце [месяца] ситуация стабилизировалась - никаких срывов не было", - сообщила она.

Объем ввода жилья

По данным Петростата, объем ввода жилья в Петербурге в январе-апреле этого года составил 393 тыс. кв. метров, что на 27,6% больше аналогичного периода прошлого года. По итогам 2019 года в городе было введено 3,47 млн кв. метров, что на 12,1% меньше по сравнению с предыдущим годом, в Ленинградской области введено в эксплуатацию 2,44 млн кв. м, что на 6% ниже уровня 2018 года.

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