Мишустин назначил Константина Тимофеева гендиректором Фонда дольщиков

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил бывшего главу Москомстройинвеста Константина Тимофеева гендиректором Фонда защиты прав - граждан участников долевого строительства, следует из распоряжения, опубликованного на портале правовой информации.

"Назначить Тимофеева Константина Петровича генеральным директором публично-правовой компании "Фонд защиты прав - граждан участников долевого строительства" на три года", - говорится в документе.

Константин Тимофеев с 2011 по 2018 год занимал должность председателя комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).