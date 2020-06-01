Москва вошла в тройку мировых лидеров по изменению цен на элитное жилье

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Москва поднялась на 44 позиции и заняла третье место в мире в рейтинге изменения цен на элитное жилье по итогам первого квартала 2020 года. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Knight Frank.

"Москва переместилась с 47 места в IV квартале 2019 года (-3,8%) на третью строчку в I квартале 2020 года (+4,9%), уступив только Токио (+10,2%) и Маниле (+5,2%)", - говорится в исследовании.

Уточняется, что по результатам первого квартала стоимость элитного квадратного метра в российской столице составила 849 тыс. рублей. При этом в годовой динамике цены на элитное жилье в Москве увеличились на 4,2%. В Санкт-Петербурге цены упали на 1,3% за квартал и на 3% за год.

Рост цен на элитное жилье в Москве на 5% обусловлен ограниченным объемом нового предложения в начале года, считают аналитики. Они отмечают, что в первом квартале 2020 года на рынок элитной недвижимости не вышло ни одного проекта. К росту цен также привели повышенные издержки на строительство, поясняется в исследовании.

В материале добавляется, что из-за пандемии больше всего пострадали азиатские рынки недвижимости. В частности, самый низкий квартальный показатель в минус 5% продемонстрировал Бангкок. "Динамика ежеквартальных изменений цен дает представление о негативном влиянии COVID-19 на семь из 15 анализируемых азиатских рынков. Европа пока показывает свою устойчивость к колебаниям цен на недвижимость - только два города из 14 показали снижение, а средняя цена на элитное жилье за год выросла более чем на 3%", - приводятся в исследовании слова управляющего партнера Knight Frank Алексея Новикова.