Власти Москвы передадут в аренду более 20 коммерческих площадок в центре города

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Власти столицы выставили на аукцион по аренде более 20 мест для ведения бизнеса в центре Москвы. Их площадь составляет от 14 до 533 кв. м, сообщили в понедельник в городском департаменте по конкурентной политике.

"Свыше 20 коммерческих площадей в Центральном административном округе выставлены на аукционы по аренде. Самые выгодные предложения можно арендовать в Басманном, Тверском и Пресненском районах. На старте торгов аренда объектов недвижимости обойдется менее чем в 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По три лота выставлено на торги в Пресненском, Таганском и Тверском районах, по два - в Мещанском районе, и по одному предложению расположено в районах Арбат, Замоскворечье и Якиманка. "Площадь помещений, выставленных на аукцион, - от 14 до 533 кв. м. Цена, в зависимости от технических характеристик, колеблется от 85,9 тыс. до 6,4 млн рублей", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Ивана Щербакова.

Уточняется, что лоты с наименьшими ценами - по 1 тыс. рублей за 1 кв. м - в Басманном, Тверском и Пресненском районах - это предложения с льготной арендной ставкой для малого и среднего бизнеса. "Самые дорогостоящие лоты расположены в районах Хамовники и Якиманка. За 6,4 млн рублей победитель открытого аукциона может арендовать лот площадью 340 кв. м на Большом Саввинском переулке. А за 4,6 млн рублей на старте на торги выставлено нежилое помещение площадью 91 кв. м на 2-м Казачьем переулке", - добавили в департаменте, отметив, что по всем объектам уже ведется прием заявок.