В Подмосковье стартовал прием заявок по программе "Семейная ипотека"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Около 500 семей смогут получить льготные ипотечные кредиты в рамках программы "Семейная ипотека", прием заявок стартовал с понедельника. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Подмосковья.

"В 2020 году в рамках программы "Семейная ипотека" планируется предоставить льготные ипотечные кредиты 500 семьям, у которых с 1 января 2020 года родился первый ребенок, в случае покупки квартиры на первичном рынке. АО "Банк ДОМ.РФ" выразил готовность поддержать программу и предоставить ипотечные жилищные кредиты со сниженной на три процентных пункта ставкой семьям-участникам программы", - приводятся в сообщении слова министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой.

В министерстве уточнили, что прием заявок стартовал с 1 июня. Рассмотрение заявки составит от трех до 10 дней. По данной программе возможно будет рефинансировать ранее полученный кредит на эти же цели.

Пресс-служба пояснила, что стать участником программы могут родители с российским гражданством, один из них должен иметь регистрацию по месту жительства в Московской области. Помимо этого, место рождения и регистрации ребенка должны быть непосредственно в Московской области, а дата рождения - не ранее 1 января текущего года. Еще одно значимое условие - это наличие на территории РФ в собственности всех членов семьи жилых помещений общей площадью не более 18 кв. м на одного человека.