ФАС потребовала от застройщика ЖК "Level Амурская" не вводить в заблуждение дольщиков

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Московское управление ФАС потребовало от застройщика ЖК "Level Амурская" в Москве - "Мосстроймеханизация № 4" - не вводить в заблуждение дольщиков относительно площади и стоимости квартир, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

"АО "Мосстроймеханизация № 4" предупреждено о необходимости прекращения введения в заблуждение клиентов, в том числе потенциальных, относительно площадей квартир, их стоимости и условий приобретения с обязательным заблаговременным уведомлением обо всех возможных изменениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на выполнение предупреждения у застройщика есть месяц с момента его получения. В противном случае в отношении "Мосстроймеханизация № 4" будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

В УФАС пояснили, что в ведомство обратились граждане, которые в 2018 году заключили договоры участия в долевом строительстве многофункционального комплекса Level на Амурской улице в Москве. Дольщики выбрали квартиры с отделкой, согласовали их площадь, количество комнат и стоимость.

"После ввода дома в эксплуатацию застройщик направил участникам долевого строительства письма с требованием заключить дополнительные соглашения к договорам участия в долевом строительстве. Согласно новым документам, изменилось количество комнат, а также в существенно меньшую сторону - площади квартир", - отмечается в сообщении.

По данным УФАС, застройщик объяснил изменения чистовой отделкой помещений, о которых на этапе заключения договора было невозможно предположить. Однако ведомство установило, что об уменьшении площади квартир застройщик знал на начальном этапе строительства и должен был сообщить об этом клиентам. Согласно единому ресурсу застройщиков, "Мосстроймеханизация № 4" использует бренд девелопера Level Group, который в том числе строит ЖК "Level Амурская".