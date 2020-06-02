Эксперты: случаи мошенничества на рынке аренды жилья участились во время самоизоляции

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Число жертв аферистов на рынке арендного жилья за два месяца самоизоляции (апрель и май) увеличилось в пять раз к показателю всего года, сообщила во вторник пресс-служба риелторского агентства "Инком-недвижимость".

"Если сравнивать двухмесячный период так называемой самоизоляции с предыдущим годом (март 2019 - март 2020 года), то количество сообщений об авантюристах, выдающих себя за сотрудников департамента аренды квартир "Инком-недвижимость", выросло в пять раз. Мы связываем данное явление с переходом многих сфер деятельности в дистанционный режим", - приводятся в сообщении слова замдиректора департамента аренды квартир "Инком-недвижимость" Оксаны Поляковой.

Схема мошенничества заключается в том, что самозванец звонит собственнику по частному объявлению о сдаче квартиры внаем, предлагая свои услуги, или размещает объявление о сдаче несуществующей квартиры. Затем аферист предлагает своему клиенту выгодную сделку при условии перевода предоплаты на счет, после чего пропадает.

Полякова подчеркнула, что специалисты крупных агентств недвижимости работают только на основании заключенных с клиентами договоров об оказании риелторских, а не информационных услуг, а оплата производится только после подписания клиентом договора найма. Причем ситуация с распространением коронавируса эти правила не изменила, отметила она.

В свою очередь управление Росреестра по Москве во вторник напомнило, что по договору найма квартиры на краткосрочный период (до одного года) ограничение права собственности правообладателя не подлежит обязательной регистрации, а значит, такая сделка не может полностью обезопасить как наймодателя, так и нанимателя от недобросовестных действий. При этом услуга по государственной регистрации ограничения права собственности на жилое помещение на основании договора найма доступна в электронном виде на сайте Росреестра при наличии у заявителя электронной цифровой подписи.

"Наличие записи о государственной регистрации найма жилого помещения в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) является единственным доказательством существования зарегистрированного права, которое может быть оспорено только в судебном порядке", - подчеркнула пресс-служба ведомства.