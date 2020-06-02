Минфин внес в правительство проект о снижении взноса по льготной ипотеке

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Минфин внес в правительство проект постановления о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке до 15% с 20%, говорится в сообщении министерства.

"Проект постановления по снижению первоначального взноса по льготной ипотеке до 15% внесен в правительство Российской Федерации 30 мая 2020 года", - отмечается в сообщении.

Предполагается, что взнос будет снижен по ипотечным кредитам, предоставляемым в рамках программ "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека" и "Льготная ипотека под 6,5% годовых".

"С учетом практики реализации программы "Льготная ипотека под 6,5% годовых", запущенной в конце апреля 2020 года, в проект постановления также включены отдельные положения, направленные на совершенствование порядка взаимодействия заемщиков, кредиторов и АО "ДОМ.РФ" и упрощение процедуры получения льготного кредита (займа)", - указывают в Минфине.