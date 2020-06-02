Строительство небоскребов с красными полосами в составе "Москва-Сити" начнется в июле

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Строительство офисного комплекса iCity в Пресненском районе Москвы планируется начать в июле 2020 года. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе девелопера проекта компании MR Group.

"Планируем начать строительство с июля, сроки завершения - четвертый квартал 2023 года", - сказали в пресс-службе. Там добавили, что объем инвестиций в проект составит 23 млрд рублей.

Комплекс с подземным паркингом построят в составе ТПУ "Сити", который объединит станцию МЦК "Деловой центр", станции метро "Международная" и "Деловой центр" и остановки общественного транспорта. Проект предусматривает возведение двух офисных башен высотой до 250 м разной этажности (34 и 62 этажа). Общая площадь проекта составит 249 тыс. кв. м, офисы займут 146,4 тыс. кв. м. Башни будут объединены восьмиэтажным подиумом, где разместятся фитнес-центр, фуд-холл, рестораны, магазины, парковка. В состав комплекса также войдут 10 тыс. коворкингов-пространств.

Офисные башни будут визуально перекликаться с застройкой "Москва-Сити", их украсят динамичные вертикальные полосы красного цвета, рассказали в пресс-службе Москомархитектуры. Там сообщили, что концепцию проекта разработало бюро JAHN architecture, генеральным проектировщиком выступает российское архитектурное бюро ТПО "Прайд".

"Красные акценты встречаются по всему зданию, не только на фасадах, но и в оформлении интерьеров - очень аккуратно и стильно, на мой взгляд. Это авторский почерк Хельмута Яна, в его предыдущих проектах уже применялись подобные цветовые решения, например, мы видим желтые вставки в его американском проекте Veer Towers в Лас-Вегасе. В целом, общественно-деловой центр iCity - пример очень качественной и продуманной архитектуры", - цитирует пресс-служба главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Хельмут Ян - немецкий и американский архитектор, штаб-квартира его бюро JAHN Architects находится в Чикаго. Стиль Яна сложился под влиянием Миса ван дер Роэ и советских конструктивистов. Архитектор старается уделять внимание как функциональности, так и красоте своих зданий. Среди работ Яна - стадионы, аэропорты и небоскребы по всему миру, включая знаменитый Sony Center в Берлине.