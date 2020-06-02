Бочаров: проблему дольщиков жилого комплекса в Волгограде решат до конца 2022 года

ВОЛГОГРАД, 2 июня. /ТАСС/. Проблема дольщиков крупного жилого комплекса в Волгограде, в котором предстоит достроить девять из 13 многоэтажек, будет полностью решена до конца 2022 года. Достройка проблемных объектов ведется при поддержке Фонда защиты прав дольщиков, сообщил во вторник журналистам на строительной площадке губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"Поддержка Фонда защиты прав дольщиков позволит более активными темпами решить задачу достройки проблемных объектов жилого комплекса (ЖК) "Парк Европейский". Полностью вопрос с восстановлением нарушенных прав дольщиков планируется решить до конца 2022 года", - сказал губернатор.

Он отметил сложность этого объекта - 13 домов, 1 390 участников долевого строительства. "Начинали без сетей, готовность домов составляла от нуля до 30%, плюс долги, выведенные активы. В целом объем финансовых проблем превышал 1 млрд рублей. Люди не верили, что что-то возможно сделать. Сегодня из проблемного ЖК "Парк Европейский" превращается в перспективный микрорайон. До конца этого года почти половина дольщиков будет обеспечена жильем", - подчеркнул Бочаров.

В пресс-службе обладминистрации уточнили, что на площадке ЖК "Парк Европейский" достраиваются сразу четыре десятиэтажных дома - до конца 2020 года число семей дольщиков, обеспеченных долгожданным жильем, достигнет 50%. Глава региона поставил задачи по завершению строительства оставшихся многоэтажек, а также повышению транспортной доступности микрорайона.

В региональном реестре остаются 30 многоквартирных домов, общее количество участников долевого строительства, чьи права нарушены, составляет 2 100 человек. Губернатор поставил задачу до конца года определиться с алгоритмом работы по каждому дому с учетом новых возможностей, которые открываются для решения проблемы участников долевого строительства в связи с поддержкой ДОМ.РФ и Фонда защиты прав дольщиков. Благодаря взаимодействию с правоохранительными и надзорными органами с 2014 года удалось восстановить права 6 309 семей дольщиков, завершить строительство 70 домов. До конца декабря 2020 года еще 900 семей дольщиков станут новоселами.