Кабмин предлагает продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Правительство РФ планирует продлить дачную амнистию, согласно которой действует упрощенный порядок оформления прав на садовые дома, говорится в актуальной версии Общенационального плана восстановления экономики РФ, с которой ознакомился ТАСС.

Положение о продлении еще на один год дачной амнистии включено в раздел документа с предложениями по совершенствованию нормативной правовой базы для ускорения процедур строительства. Ранее статс-секретарь, заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий отмечал, что в ведомство поступали просьбы от россиян продлить дачную амнистию из-за ситуации с коронавирусом.

Первая дачная амнистия действовала 13 лет: за этот период было зарегистрировано свыше 13,5 млн прав на дома и постройки. Новая амнистия, вступившая в силу 2 августа 2019 года, действует до 1 марта 2021 года. Такой срок был признан достаточным, чтобы граждане успели воспользоваться упрощенным порядком оформления своих прав на дачную недвижимость. Новая норма затрагивала только дачников - объекты, которые построены на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства. Для объектов недвижимости, расположенных на землях под ИЖС, сохранился действующий уведомительный, а не упрощенный порядок.