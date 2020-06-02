Власти Северной Осетии планируют обеспечить жильем 32 семьи в Беслане

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 июня. /ТАСС/. Еще 32 семьи в Беслане получат ключи от новых квартир в пятиэтажном доме в 2020 году. В него смогут заселиться участники федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда", сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ, энергетики и топлива региона.

"Строительство пятиэтажного дома в Беслане планируется завершить к концу года. Сегодня рабочие приступили к кладке 1 этажа. Дом будет построен с применением энергосберегающих технологий. Из 60 квартир, 32 предназначены для переселенцев", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, строительство дома позволит обеспечить жильем 103 человека или 32 семьи, которые состоят в очереди. Участники программы вправе сами выбрать вариант получения жилья: возмещение стоимости жилья, покупка на рынке вторичного жилья, либо приобретение у застройщика в строящемся доме. Участники выбрали третий способ.

Кроме жителей Беслана в этапе переселения 2020-2021 годов принимают участие 18 человек, проживающих в Дигоре. Они предпочли вариант возмещения стоимости жилплощади. Администрация местного самоуправления заключила соглашение с собственниками на получение выплат, которые будут произведены в максимально сжатые сроки.

Общий бюджет реализации этапа превышает 73 млн рублей.

Всего в этапе реализации проекта 2019 - 2025 года примут участие 1222 жильца, чьи дома были признаны аварийными до 1 января 2017 года.