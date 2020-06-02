Кабмин предлагает субсидировать ставки по кредитам организаций ЖКХ

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Общенациональный план восстановления экономики РФ предполагает субсидирование процентной ставки по кредитам организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом говорится в актуальной версии документа, с которой ознакомился ТАСС.

Планом предполагается "предоставление государственных гарантий до 100 млрд рублей и субсидирование процентной ставки по кредитам организаций ЖКХ".

Кроме того, в перечень мер включен пункт о субсидии из федерального бюджета ресурсоснабжающим организациям, субъектам РФ, муниципальным образованиям на закупку оборудования отечественного производства, необходимого в том числе для перекладки ветхих коммунальных сетей.

Ранее Минстрой России направил в правительство ряд обращений по поддержке предприятий жилищно-коммунального хозяйства, в том числе предложение о включении ЖКХ в список пострадавших от коронавируса отраслей. Глава Минстроя Владимир Якушев также сообщал, что на управляющие компании легла большая нагрузка, связанная с увеличением частоты уборки и дезинфекции помещений.