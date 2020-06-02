Правительство намерено разрешить регистрацию в апартаментах

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Правительство России планирует установить правовой статус апартаментов, которые в настоящий момент не являются жилыми помещениями, и разрешить гражданам в них регистрироваться, следует из общенационального плана действий по восстановлению экономики РФ, с которым ознакомился ТАСС.

"Определение правового статуса апартаментов с возможностью регистрации в них по месту жительства", - говорится в документе.

Согласно плану восстановления экономики, правительство РФ будет наделено полномочиями по установлению критериев принятия решения о завершении строительства проблемного объекта во всех случаях вне зависимости от источника средств.

Кроме того, документ предусматривает прекращение залога в отношении земельного участка со дня постановки на кадастровый учет многоквартирного дома, строительство которого осуществляется с привлечением средств участников долевого строительства. Предлагается также установить возможность заключения соглашений о защите и поощрении капитальных вложений при реализации масштабных проектов комплексного развития территорий.

Апартаменты продаются с использованием договоров долевого участия, но в случае проблем у застройщика дольщики апартаментов не защищены законодательно. Кроме того, из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных проблем в таких домах не подпадают под контроль Госжилинспекции. Еще одна проблема апартаментов - необеспеченность заселяемых граждан объектами социальной инфраструктуры.