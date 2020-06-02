АРЧК в 2020 году получит 46 млн рублей на сопровождение "Дальневосточной ипотеки"

ТАСС, 2 июня. Правительство России выделит в 2020 году Минвостокразвития 46,5 млн рублей дополнительно для предоставления субсидии Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК), соответствующее распоряжение кабмина опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации. АРЧК направит эти средства на сопровождение программы "Дальневосточная ипотека".

"Минфину России внести в установленном порядке в 2020 году изменения в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, увеличив в 2020 году объем бюджетных ассигнований на 46 547,8 тыс. рублей Минвостокразвития России для предоставления субсидии автономной некоммерческой организации "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике", - говорится в документе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минвостокразвития, субсидия выделяется агентству для работы по программе "Дальневосточная ипотека", которая позволяет получить в макрорегионе льготный кредит по ставке 2%. В частности, средства будут использоваться для информационного и организационного сопровождения программы, запуска и поддержки горячей линии, взаимодействия с органами государственной власти, юридическими и физическими лицами.

Отмечается, что в общем объеме субсидии, которая была предоставлена АРЧК из федерального бюджета на 2020 год, расходы на деятельность по "Дальневосточной ипотеке" не были предусмотрены. Сейчас агентство обеспечивает координацию работы по программе с банками и субъектами ДФО, ведет информирование в СМИ, социальных сетях. Разработан единый логотип программы, он уже используется банками.

"Дополнительное финансирование позволит обеспечить продвижение программы и решение оперативных вопросов с субъектами на местах. Представители агентства по вопросам "Дальневосточной ипотеки" будут работать в каждом субъекте ДФО", - добавили в АРЧК. В агентстве пояснили, что новые сотрудники будут работать с потенциальными участниками программы, разъяснять им условия, вносить предложения по совершенствованию механизма. В их задачи также войдет взаимодействие с региональными органами власти.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил главам дальневосточных регионов координировать работу по льготной ипотеке, в том числе следить за ценами на жилье. Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить ипотечный заем в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет.