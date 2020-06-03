Власти Ставрополья: льготная ипотека компенсирует снижение спроса на недвижимость

СТАВРОПОЛЬ, 3 июня. /ТАСС/. Программа ипотечных кредитов с субсидированной ставкой под 6,5% годовых поможет стимулировать спрос на квартиры в новостройках Ставропольского края, снизившийся почти на треть во время ограничительных мероприятий из-за коронавируса, рассказал ТАСС министр строительства и архитектуры края Валерий Савченко.

"По состоянию на апрель к марту [спрос] упал на порядка 30%, по статистическим данным, по реально зарегистрированным договорам долевого участия. Поэтому программы, которые заработали сейчас, думаю, несколько поднимут спрос и стимулируют его", - сказал он.

Стимулирование продаж

В Ставропольском крае в 2019 году было введено в эксплуатацию 1,176 млн кв. м жилья. В планах на 2020 год - эти темпы сохранить, в период пандемии строительная отрасль смогла продолжить работу. "Пока у меня сомнений в выполнении показателя нет, мы нормально двигаемся, но, тем не менее, плотно мониторим ситуацию, особенно по тем застройщикам, которые остались на старых правилах (при переходе на проектное финансирование - прим. ТАСС)", - отметил Савченко.

Как правило, в мае в регионе отмечается спад продаж - на это влияют длинные выходные дни, начало дачного сезона. В 2020 году еще одним фактором стала пандемия. "Июнь будет показательным в этой части, май станет переходным периодом. Если поднимемся немного вверх, то уже будет хорошо", - пояснил министр.

По данным министерства, строительную жилищную сферу в регионе в предыдущие годы стимулировала, в том числе, растущая популярность ипотечного кредитования. По итогам 2019 года средний размер ипотечного кредита в крае увеличился на 146 тыс. рублей и составил 1,6 млн рублей.

"[Льготная ипотека], наверное, на сегодня одна из ключевых мер стимулирования продаж, это важно как для граждан, которые получают ипотеку по более низкой стоимости, так и для застройщиков, которые за счет этих средств могут спокойно достраивать дома, либо снижать ставку по своему проектному финансированию, которую они получили в банке", - отметил Савченко.

Активность в период ограничений

Одним из первых банков, который начал принимать заявки на Ставрополье для оформления ипотеки по новой программе, стал ВТБ. "На Ставрополье ВТБ выдал первый ипотечный кредит в рамках новой программы госсубсидирования 22 апреля. Сделка прошла в Ставрополе, клиент приобрел двухкомнатную квартиру стоимостью 2,5 млн рублей", - сообщили ТАСС в управлении PR-коммуникаций банка. К концу мая банк выдал более 30 кредитов на 64 млн рублей, на рассмотрении находилось больше 40 заявок.

"Мы наблюдаем высокий интерес к новой программе в регионе. Льготная ипотека позволяет жителям Ставрополья приобрести квартиры в современных удобных жилых комплексах с развитой инфраструктурой на <...> выгодных условиях. Также за счет сниженной ставки - существенно сэкономить на ежемесячных выплатах", - отметил управляющий ВТБ в СКФО Александр Дыренко.

Сбербанк на Ставрополье начал принимать заявки по новому ипотечному предложению с 20 апреля. За месяц поступило 550 заявок на общую сумму 890 млн рублей, одобрено было 76 ипотечных кредитов на сумму 115 млн рублей.

"Продукт пользуется спросом. Первая выдача была 30 апреля, покупатель выбрал однокомнатную квартиру стоимостью 2,02 млн рублей в ЖК "Солнечный круг" <…>. Продукт, безусловно, поддерживаем в связи с тем, что все эти меры направлены на поддержку государственных программ по развитию жилищного строительства и повышению доступности ипотеки в России", - сообщили ТАСС в пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка России.

Оформление сделок по покупке недвижимости проходит в регионе в условиях действующей всеобщей самоизоляции, которая на Ставрополье продлена до 7 июня. Значительная часть процедур при оформлении сделок проходит в онлайн-формате, в случае необходимости встречи сотрудники банков либо сами выезжают к клиентам, либо встречают их в офисах, соблюдая все необходимые меры профилактики.

Продавцы и покупатели

Подстраиваться под новый формат работы приходится и застройщикам. Одна из крупнейших компаний в сфере строительства жилья на Ставрополье в начале апреля запустила онлайн-механизм покупки жилья. "Оформить ипотеку можно не выходя из дома. Всю сделку от выбора планировки до подписания договора, "ЮгСтройИнвест" проводит в режиме онлайн. При этом клиенты получают от застройщика бесплатное оформление электронной подписи и регистрацию в Росреестре", - сообщается на странице застройщика в Instagram.

В конце апреля 2020 года застройщик оформил первую сделку по льготной ипотеке. Опыт подобных продаж уже есть и у других компаний Ставрополья. "Мы уже начали работать по новой программе, все процедуры по оформлению проходили удаленно <…>. Покупатели звонят, спрашивают, могут ли попробовать оформить сделку на этих условиях. Когда идет запрос на ипотеку - рассказываем об этом нововведении, у нас квартиры подходят под эти продажи. Это дополнительный стимул для спроса", - сообщил ТАСС представитель строительной компании "Группа А", ведущей возведение жилого комплекса в городе Ставрополе.

Некоторым покупателям новая ипотечная программа позволила быстрее решиться на приобретение жилья. "Мы с мужем живем в однокомнатной квартире, планировали расширяться, уже даже были сбережения на оплату части квартиры. Когда началась ситуация с коронавирусом, думали отложить покупку, но снижение ставки помогло решиться - во-первых, значительно меньше будет переплата, во-вторых, уже сейчас можем вложить деньги, не теряя их стоимость на инфляции. Уже находимся на стадии оформления сделки", - рассказала ТАСС жительница Ставрополя Инна Скворцова.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% запущена по поручению президента РФ Владимира Путина, она будет действовать до 1 ноября. Льготная ставка сохраняется на весь срок кредита. Программа распространяется на жилищные кредиты до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн рублей в других регионах страны. Минимальный первоначальный взнос составляет 20%, кредит оформляется на срок до 20 лет.