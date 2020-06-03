Банки Якутии выдали более 123 млн рублей кредитов по льготной ипотеке под 6,5%

ЯКУТСК, 3 июня. /ТАСС/. Банки в Якутии одобрили и выдали более 40 кредитов по программе льготной ипотеки по ставке в 6,5% годовых. Общая сумма выданных кредитов составила 123,2 млн рублей, сообщил в среду ТАСС и.о. первого заместителя председателя правительства Якутии Кирилл Бычков.

Правительство РФ в апреле утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Ипотеку с господдержкой по такой ставке можно оформить до 1 ноября при покупке квартиры в новостройке.

"По данным банков, участвующих в реализации программы "Льготная ипотека под 6,5%" на территории Якутии, на сегодня одобрено и выдано 42 кредита на общую сумму 123,2 млн рублей. Важно отметить, что программа, прежде всего, направлена на поддержку граждан по улучшению их жилищных условий и строительной отрасли", - сказал Бычков.

Он отметил, что из-за пандемии коронавируса банки в регионе проводят консультации с клиентами либо с соблюдением всех санитарных требований, либо в формате онлайн.