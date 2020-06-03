Исследование: цены на вторичное жилье в российских городах продолжили падение в мае

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Квадратный метр на рынке вторичного жилья России в среднем подешевел на 0,5% - до 60,4 тыс. рублей по итогам мая 2020 года. Об этом ТАСС в среду сообщили аналитики федерального портала "Мир квартир".

Цены на вторичное жилье анализировались в 70 городах России с населением более 300 тыс. человек.

"И цена квадратного метра, и средняя стоимость лота в течение месяца снижались, хотя и медленнее, чем в апреле. За месяц потери цен составили -0,5% и -1,1% соответственно", - говорится в исследовании с уточнением, что в апреле цены в среднем упали на 2%.

Согласно исследованию, в мае 2020 года средняя стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья России составила 60,4 тыс. рублей, лота - 3,4 млн рублей. При этом цены на квартиры на вторичном рынке упали в 48 крупных городах из 70. Больше всего квадратный метр подешевел в Ленобласти - на 4,3%. На втором месте - Калининград (- 4,1%), на третьем - Московская область (- 4%). В Москве средняя цена квадратного метра за май снизилась на 1,8% до 223,8 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге - на 2,8%, до 125,7 тыс. рублей.

С окончанием ограничительных мер на рынок вернутся далеко не все покупатели, а лишь те, кто уверен в своей "подушке безопасности", рассказал ТАСС генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. "Маловероятно, что сразу по окончании карантина цены вернутся на прежний уровень. При реализации отложенного спроса возможен небольшой отскок, но этого явно недостаточно для устойчивого тренда. А то, что доходы большинства покупателей сейчас упали, сомнений не вызывает", - сказал эксперт.