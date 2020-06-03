Собянин проконтролировал реализацию программы реновации в Ростокино

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел в среду строящийся по программе реновации дом в столичном районе Ростокино.

Строительство двухсекционного дома ведется по адресу: ул. Сельскохозяйственная, вл. 14. Высота здания будет составлять 11-12 этажей, в нем будет 110 квартир: 43 однокомнатных, 55 двухкомнатных и 12 трехкомнатных общей площадью 5,9 тыс. кв. м.

"Несмотря на проблемы с экономикой города, мы приняли решение не останавливать крупнейшие строительные программы Москвы. Одной из ключевых является реновация. К сожалению, во время пика эпидемии, мы приостановили строительство. Сегодня мы вышли на большинство площадок. В настоящее время проводится огромная работа по утверждению проектных планировок. Как я и обещал, они [планировки] все будут утверждены. Подавляющее большинство, 90%, прошли общественные слушания. Один из таких домов находится в Ростокино, надеюсь, он будет сдан 1 сентября, и начнется переселение жителей из ближайших пятиэтажек", - сказал Собянин.

Согласно данным пресс-службы, в программу реновации в районе Ростокино включены 19 пятиэтажных домов. В новые квартиры должны переехать порядка 4 тыс. жителей района.

Программа реновации жилищного фонда в городе Москве утверждена 1 августа 2017 года. В нее включены 5 174 дома - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м. Всего в столице по программе введено в эксплуатацию свыше 57 домов общей площадью примерно 700 тысяч квадратных метров. Утверждена 431 площадка реновации для строительства более 6,8 миллиона квадратных метров жилья, ведется строительство и проектирование 262 домов общей площадью 4 млн. кв. м.