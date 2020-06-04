Эксперты: спрос на жилье вырос на 43%

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Спрос на жилье в России начал восстанавливаться после провала, связанного с введенными из-за распространения коронавируса ограничениями, и в конце мая превысил прошлогодние показатели более чем на 40%, говорится в исследовании "Авито недвижимость", которое есть в распоряжении ТАСС.

"Зафиксирован резкий рост спроса, который уже превысил показатели аналогичного периода в 2019 году: количество активных пользователей на конец мая на площадке выросло на 43,2% год к году, а общее количество запросов контактов продавца - на 17,4%", - говорится в сообщении.

При этом спрос на вторичное жилье и новостройки показал похожую динамику - в первом случае интерес покупателей увеличился на 14,1%, а во втором - на 14,8%. Ажиотажный спрос показала загородная недвижимость - рост на 90,4% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.

По данным аналитиков, спад интереса к рынку недвижимости из-за самоизоляции сменился резким ростом уже к концу апреля. Спрос начал восстанавливаться с постепенным смягчением карантинных мер: во многих регионах уже отменены ограничения на передвижение, а МФЦ практически по всей России частично восстановили свою работу или перешли на удаленный формат.

Всплеск покупательской активности объясняется отложенным спросом, считает управляющий директор "Авито недвижимости" Иван Дубровин.

"Самоизоляция вынудила россиян лишь отложить свои планы, но не отказаться от них полностью. Именно поэтому мы видим сейчас благоприятные последствия для участников рынка недвижимости от эффекта отложенного спроса. На платформе "Авито недвижимость" пользователи начали в три раза больше звонить продавцам, чем в период максимального падения, чтобы узнать подробней о конкретном объекте", - сказал он.