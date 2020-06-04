Большая часть сделок с новостройками в столице пришлась в I квартале на Новую Москву

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Столичный Росреестр в I квартале 2020 года наибольшее число сделок по договорам долевого участия (ДДУ) зарегистрировал в Новой Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Как и в прошлом году, лидерами по числу оформленных ДДУ являются ТиНАО (Троицкий и Новомосковский округа) и Западный административный округ (ЗАО), их доля от общего количества зарегистрированных в столице договоров на первичном рынке недвижимости составила 23% (более 5,5 тыс. договоров) и 18% (4,4 тыс. договоров) соответственно", - говорится в сообщении.

При этом по сравнению I кварталом 2019 года объем зарегистрированных сделок с квартирами в новостройках в ТиНАО упал на 27%, а в ЗАО - вырос почти на четверть, отметил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. "Несмотря на квартальное снижение, Новая Москва уже четыре года подряд удерживает лидирующие позиции среди округов столицы по количеству зарегистрированных ДДУ. Так, по итогам 2017, 2018 и 2019 годов доля ТиНАО от общего числа оформленных в столице договоров на первичном рынке недвижимости достигает 30%", - добавил он.

Также за этот период на долю Северного административного округа пришлось 11% от общего числа сделок с квартирами в новостройках Москвы или почти 2,8 тыс. договоров, в Северо-Западном - 10% или 2,4 тыс. договоров, в Юго-Восточном административном округе - 10% или почти 2,4 тыс. договоров. Наименьшее число регистраций договоров долевого участия зафиксировано в Юго-Западном административном округ (1,2% от общего числа зарегистрированных сделок по Москве или 284 договора) и в Зеленоградском административном округе (0,8% или 195 договоров). Всего в I квартале 2020 года в столице зарегистрировано более 24 тыс. договоров долевого участия.

Кроме того, на Новую Москву пришлась и большая часть зарегистрированных в I квартале 2020 года договоров ипотечного кредитования - 18%. По словам Майданова, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем сделок с ипотекой в Новой Москве вырос на четверть. В свою очередь, на Юго-Восточный административный округ пришлось 13% от общего числа сделок с ипотекой в столице, на Северо-Восточный и Южный - по 12%. Наименьшая доля зарегистрированных ипотек наблюдается в Центральном административном округе - 4% и в Зеленоградском - 2%.