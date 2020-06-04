В Ульяновской области на переселение из ветхого жилья направят более 365 млн рублей

УЛЬЯНОВСК, 4 июня. /ТАСС/. Власти Ульяновской области планируют до конца 2020 года переселить из ветхого жилья более 2 700 жителей региона. На эти цели направят более 365 млн рублей, сообщает в четверг пресс-служба Законодательного собрания Ульяновской области.

"Люди годами ждали этого радостного события. Хорошо, если мы сможем удержать этот темп и ускорить расселение очереди на комфортное жилье. Понятно, что все здесь зависит, в первую очередь, от финансирования - над этим предстоит работать", - цитирует пресс-служба слова зампредседателя заксобрания Дмитрия Грачева.

В текущем году под снос попадают 132 аварийных дома, некоторые из них изначально планировалось снести только в 2026 и в 2028 годах.

"В план 2020 года из плана на 2028 год включены дома в Ульяновске по улице Октябрьской и восемь жилых помещений по улице Фасадная. Из плана 2026 года на текущий год перемещено расселение жилого дома № 74 по улице Хуртина в Инзе", - уточнили в пресс-службе.

Ранее Фонд содействия реформирования ЖКХ сообщал, что в 2020 году в России планируется переселить 54,6 тыс. человек или освободить более 1 млн кв. м.