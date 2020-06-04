Эксперты прогнозируют снижение объема инвестиций в коммерческую недвижимость на 30%

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Объем инвестиций в коммерческую недвижимость России снизится на 30% по итогам 2020 года по сравнению с 2019 годом. Такой прогноз содержится в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank.

"В России прогнозируется снижение объемов инвестиций в 2020 году на 30%, игроки секторов коммерческой недвижимости заняли выжидательную позицию", - говорится в исследовании.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Knight Frank, в 2019 году общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость в России составил 279,2 млрд рублей, это на 19% выше, чем годом ранее. В компании напомнили, что в 2020 году наиболее объемный рынок Москвы приостановился на время карантина, проведение переговоров и аудитов объектов недвижимости усложнилось. Кроме того, многие сделки были отложены до момента получения большей определенности в отношении глубины кризиса в мире.

Согласно исследованию, сегодня внимание российских инвесторов приковано к дистресс-активам со скидками. По данным аналитиков, размер скидки на объекты может варьироваться в зависимости от сегмента. Так, для бизнес-центров в удачной локации дисконт будет достигать 10-15%, для действующих успешных торговых центров - 20-25%, а для пустующих - до 50%. Вероятность появления дистресс-активов выше в наиболее пострадавших сегментах коммерческой недвижимости - в первую очередь, в ретейле и гостиничном секторе, считают в Knight Frank.

"Мы отмечаем, что среди российских инвесторов держится очень высокий спрос на дистресс-активы - из 10 звонков в день девять касаются таких предложений. <…> Глобальный переход девелоперов на рублевое кредитование и относительно малое количество проектов на стадии девелопмента заставляют нас прогнозировать ограниченное предложение дистресс-активов на рынке в ближайший период", - приводятся в исследовании слова управляющего партнера Knight Frank Алексея Новикова.