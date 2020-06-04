Депутаты Госдумы предлагают разрешить самозанятым и ИП получать ипотечные каникулы

"Принятие проекта закона позволит воспользоваться "ипотечными каникулами" на равных и справедливых условиях для всех заемщиков - физических лиц, не только получающих доходы по трудовым (гражданско-правовым) договорам, но и граждан - заемщиков, получающих доходы от предпринимательской или иной деятельности с применением специальных налоговых режимов", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Чтобы получить ипотечные каникулы, заемщик должен подтвердить затруднительное финансовое положение с помощью справки по форме 2НДФЛ. При этом граждане, которые получают доход от предпринимательской деятельности, являются самозанятыми или осуществляют деятельность на патентной системе налогообложения, не могут подтвердить доходы справкой 2НДФЛ, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Также по закону банки не могут самостоятельно устанавливать перечень документов для получения ипотечных каникул.

"Ввиду указанного законодательного пробела сложилась негативная банковская практика, при которой банки отказывают гражданам, получающим доход от предпринимательской деятельности или иной деятельности, в предоставлении ипотечных каникул", - отмечают авторы законопроекта.

По мнению одного из авторов документа, заместителя председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Натальи Костенко, законопроект станет одним из способов поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса. "Индивидуальные предприниматели и самозанятые - это люди, которые создают рабочие места не только для себя, но и для других. Неправильно было бы ограничивать их гражданские права по отношению к простым работникам предприятий. Сейчас мы расширяем перечень документов за счет включения налоговой декларации и книги учета доходов индивидуального предпринимателя", - прокомментировала депутат.