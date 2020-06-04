Центры информирования по переселению в рамках реновации заработают в Москве с 5 июня

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Жители Москвы снова смогут обратиться в центры информирования по переселению в рамках программы по реновации, которые начнут работать с 5 июня. Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.

"С 5 июня 2020 года возобновляется работа центров информирования по переселению в рамках программы реновации жилищного фонда в городе Москве", - говорится в документе.

В рамках очередного этапа снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, с 1 июня в Москве разрешены прогулки горожан на свежем воздухе, для посетителей вновь открылись парки.

Кроме того, с понедельника возобновили работу 47 тыс. непродовольственных магазинов, в которых работают 236 тыс. человек, 9 тыс. предприятий бытовых услуг с 37 тыс. сотрудников. Кроме того, с 5 июня заработают ярмарки выходного дня, на которых трудятся 4 тыс. человек.

В больших торговых центрах пока открыты только те предприятия, чья деятельность уже разрешена. Расположенные в ТЦ развлекательные центры, спортивные залы, предприятия общественного питания и оказывающие некоторые виды бытовых услуг пока работать не будут.