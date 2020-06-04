В Петербурге восстанавливается спрос на ипотеку после временного снижения из-за пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Число сделок с использованием ипотеки на первичном рынке Санкт-Петербурга и пригородов в мае выросло по сравнению с апрелем 2020 года в 1,6 раза и составило свыше 4,5 тыс. Об сообщила в четверг пресс-служба консалтингового центра "Петербургская недвижимость".

"Количество сделок с использованием ипотеки на первичном рынке Петербурга и пригородов в мае выросло в 1,6 раза и составило свыше 4,5 тыс. сделок. При этом доля покупок с использованием ипотеки в общем объеме продаж достигла 76%, что гораздо выше показателя 2019 года (60%) и первого квартала 2020 года (62%)", - говорится в сообщении.

Эксперты центра прогнозируют, что квартал и полугодие рынок завершит, скорее всего, с более высокими показателями, чем ожидалось после апрельского снижения, вероятно, исключая пиковые 2018-2019 годы, на уровне аналогичных периодов 2017 года - около 1,7-1,8 млн кв. м проданного жилья за шесть месяцев.

Как рассказал ТАСС председатель Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк" Виктор Вентимилла Алонсо, в апреле наблюдалось небольшое снижение выдачи ипотечных кредитов, но по итогам мая прирост составил 20% в Петербурге, а по Северо-Западу - более 20%. "Сейчас мы видим стабильный рост заявок на жилищные кредиты и ожидаем положительную динамику в летние месяцы, в том числе за счет ипотечных программ с государственной поддержкой", - сказал он. Он добавил, что по итогам пяти месяцев 2020 года на 28 мая объем выдачи ипотечных кредитов по Санкт-Петербургу находится на уровне аналогичного периода прошлого года с незначительным ростом.

В то же время, по словам вице-президента, директора департамента продуктов банка "Санкт-Петербург" Дмитрия Алексеева, с начала года объем выдачи в кредитной организации уменьшился на 11% по сравнению с аналогичным периодом этого года. "Причины такого результата - это ограничение в работе МФЦ в течение апреля и мая и период адаптации рынка к новым условиям работы. Банк "Санкт-Петербург" при этом остается в топе-3 банков по объему выдач ипотеки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области", - пояснил он ТАСС.

По данным Центробанка, всего в Петербурге объем выданных ипотечных кредитов в 2019 году составил 193,4 млрд рублей.